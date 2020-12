Carreta com óleo antracênico tombou na BR-101, em Itaboraí Divulgação

Por O Dia

Rio – Uma carreta transportando óleo antracênico tombou na manhã desta segunda-feira (28) na BR-101, na altura do km 288, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista sofreu ferimentos leves e foi atendido no local.



Por conta do acidente, uma faixa da rodovia no sentido Rio de Janeiro precisou ser fechada. Quem passa pelo local enfrenta trânsito complicado.



Segundo a concessionária que administra a rodovia, a carreta transportava cerca de 32 toneladas de óleo.



O Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (Gopp) e uma empresa especializada foram acionados para a ocorrência.