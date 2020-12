Fogo atingiu loja de construção em Vila Isabel Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/12/2020 13:36 | Atualizado 28/12/2020 13:37

Rio - Uma loja de construção localizada na Rua Barão de São Francisco, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, pegou fogo duas vezes no último domingo. O primeiro incêndio atingiu o estabelecimento por volta das 11h e o segundo às 21h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado nas duas ações, que controlaram as chamas no local.

Segundo os Bombeiros, a equipe foi acionada às 11h08 pela primeira vez. Nas duas ocasiões, não houve registros de vítimas.

De acordo com a equipe, focos de fumaça e fogo foram identificados e os militares realizaram o trabalho de rescaldo.