Por O Dia

Publicado 28/12/2020 14:27 | Atualizado 28/12/2020 14:27

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) deu início, nesta segunda-feira (28), à Operação Réveillon. O objetivo é coibir o transporte de passageiros sem autorização do poder concedente durante a saída para o feriado. Neste primeiro dia, os agentes estiveram no entorno da Central do Brasil. A ação continuará ocorrendo ao longo da semana em diversos pontos da Região Metropolitana, onde há aumento na demanda de passageiros e, consequentemente, da oferta do serviço ilegal.Além de irregular, este tipo de transporte coloca em risco a vida dos passageiros, uma vez que não existem garantias sobre as condições dos veículos, além do registro do condutor. A fiscalização conta com o apoio da Polícia Militar. Desde janeiro, 1.587 veículos ilegais foram retirados de circulação.A população pode ajudar denunciando esse tipo de irregularidade por meio do telefone da ouvidoria do Detro-RJ, (21) 3883-4141, ou pelo e-mail [email protected] Além das operações de inteligência, o órgão também utiliza as informações recebidas para direcionar as ações de fiscalização. Os cidadãos também podem enviar informações pelo WhatsApp "Fale Detro-RJ", cujo número é (21) 98596-8545.