Lei promulgada na Câmara regulamenta o uso de mesas e cadeiras por bares e restaurantes no município do Rio Felipe Carvalho

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 16:40 | Atualizado 28/12/2020 16:40

Rio - A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro promulgou, nesta segunda-feira (28), o projeto de lei que regulamenta o uso de mesas e cadeiras por bares, restaurantes e congêneres, em uma tentativa de garantir a manutenção dos empregos em um dos setores mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus no município carioca.

"O Poder Público precisa pensar e atuar em duas frentes: o combate à pandemia e manutenção de emprego e renda para os cidadãos. Se não fizermos isso, a cidade corre o risco de sucumbir. O setor de bares e restaurantes é um dos que mais empregam na cidade, sendo um dos símbolos do Rio de Janeiro e precisamos criar alternativas para ajudar o ramo. Esta é uma delas", afirma o vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Bares e Restaurantes.



No mês passado, o projeto foi aprovado pela Câmara e enviado para sanção do então prefeito Marcelo Crivella. Como o Poder Executivo não se manifestou no prazo legal em relação à questão, a Câmara cumpriu seu papel protocolar de promulgar a lei, que determina o fim da obrigatoriedade da largura mínima das calçadas (4 metros, com um espaçamento livre de 2,5 metros) para a passagem de pedestres.



A partir de agora, a exigência será de apenas 1,2 metro, de acordo com os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O estacionamento de veículos em frentes a bares e restaurantes em áreas de Polos Gastronômicos também será permitido a partir das 18 horas (quintas e sextas-feiras), 16h (sábados) e do meio-dia aos domingos, vésperas de feriados e feriados.



"A promulgação da lei aconteceu hoje, mas ela vem sendo discutida com a sociedade desde o ano passado. É anterior à pandemia. Ninguém está alheio à questão sanitária. Muito pelo contrário. A lei, inclusive, atende às exigências do que hoje chamamos de novo normal, privilegiando, sempre que possível, o uso de espaços ao ar livre em vez de ambientes fechados que tanto contribuem para a proliferação do vírus", explicou Rafael Aloisio Freitas.