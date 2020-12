Lucas Vitória Izidorio da Silva, o LC, de 18 anos, foi preso pela Polícia Militar Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 17:10 | Atualizado 28/12/2020 17:10

Rio - Policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), em ação conjunta com a P2 do 15° BPM, e com informações do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na tarde desta segunda-feira (28), Lucas Vitória Izidorio da Silva, o LC, de 18 anos.



A operação tinha o objetivo de prender uma quadrilha proveniente do Complexo da Penha e Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os integrantes do grupo são acusados de realizar roubos de carga e veículos na região. Após o cruzamento de dados, eles foram localizados a bordo de um veículo, e entre os presos, estava LC, um dos líderes e envolvido em diversos roubos.



Contra ele, havia um mandado de prisão, expedido pela 3ª Vara Criminal de Caxias, relativo ao inquérito feito pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).



Com os criminosos, foram apreendidos um revólver calibre 38 e um carro Toyota roubado. A ocorrência foi conduzida para a 60º DP, onde foram tomadas as medidas cabíveis.



