Por O Dia

Publicado 28/12/2020 19:52

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro realizou, nesta segunda-feira, uma reunião de avaliação das ações realizadas pelo governo desde o dia 15 de dezembro, quando foi lançado o Plano de Contingência para as chuvas de Verão 2020/2021.O planejamento prévio e o diálogo com os órgãos municipais foram destacados por Castro, que ressaltou a importância da manutenção da integração e da comunicação ativa, com sirenes, mensagens de SMS e grupos de informações oficiais, como formas de evitar tragédias mais graves. O governador em exercício ainda chamou atenção para o fato de que não houve necessidade de realizar qualquer compra emergencial."Estamos trabalhando nisso desde o dia 1º de setembro. Planejamos com antecedência e realizamos licitações", destacou Cláudio Castro, que ainda determinou a publicação de todos os gastos com o Plano no site www.contingenciaverao.proderj.rj.gov.br A reunião contou com as presenças dos secretários de Defesa Civil, coronel Leandro Sampaio; de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire; do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha; e de Polícia Militar, Rogério Figueredo.Nas chuvas da semana passada, ações previstas no Plano de Contingência foram aplicadas na Baixada Fluminense, onde o Governo do Estado apoiou o trabalho das prefeituras. Em Magé e Duque de Caxias, dois dos municípios mais atingidos, foram entregues mais de 800 colchões, 500 kits de higiene e limpeza e 500 cestas básicas."Agora a nossa Defesa Civil está com uma atenção especial para as regiões Norte e Noroeste, pois há uma tendência maior de chuvas nestes municípios", afirmou o secretário de Defesa Civil, coronel Leandro Sampaio, que fez um apelo: "É importante que os novos prefeitos, antes mesmo de suas posses, definam quem serão seus secretários de Defesa Civil e nos comunique. A integração tem que ser total."Bruno Dauaire destacou a parceria com os municípios para a determinação prévia de 80 locais de abrigo em todo estado. O secretário afirmou que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está preparada para fazer os cadastramentos e ajudar as famílias a se reestruturarem com o cartão Recomeçar, que disponibiliza valores entre R$ 2 mil e R$ 5 mil para a compra de novos eletrodomésticos, por exemplo."Mais do que um balanço, esta é uma reunião de avaliação. Temos que melhorar sempre, além de antecipar os problemas, com planejamento e ações. As pessoas que sofrem com chuvas precisam ter um local seguro imediatamente, roupas, alimentos, novos documentos e ajuda para reconstruir suas vidas em um local seguro. O Estado não pode se omitir em momentos como este ", afirmou Cláudio Castro.As ações de limpeza e desassoreamento de rios, por exemplo, foram fundamentais para evitar problemas maiores e proteger a população. Neste ano, foram limpos e desassoreados 79 rios em 20 municípios diferentes, tendo sido retirados 1.198.269 metros cúbicos de sedimentos e resíduos. Este trabalho, aliado ao monitoramento nas 108 estações hidrometeorológicas telemétricas e aos dois radares meteorológicos, tem sido fundamental na prevenção."E já estamos prorrogando nossos contratos na Região Serrana e em Campos, onde há um histórico de cheias de rios. Temos que reforçar o trabalho de prevenção, que é feito o ano inteiro", explicou Thiago Pampolha.Policiais militares, que participaram de exercícios simulados antes do lançamento do Plano de Contingência, atuaram na segurança em locais onde houve a formação de bolsões d’água e na orientação a moradores de comunidades sobre onde se abrigar nos momentos em que sirenes foram acionadas.