O homem foi encaminhado para a 21ª DP, onde o caso foi registrado Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 28/12/2020 22:04 | Atualizado 28/12/2020 22:29

Rio - Policiais do 22º BPM (Maré) prenderam um homem que estava transportando drogas num carro oficial da Prefeitura de Araruama, na tarde desta segunda-feira. A abordagem aconteceu na Linha Vermelha, Zona Norte do Rio, e foi gravada pelos próprios agentes.

De acordo com a corporação, os PMs realizavam patrulhamento de rotina pela via quando perceberem que o veículo, com adesivos da Secretaria Municipal de Saúde do município da Região dos Lagos, estava saindo da comunidade da Vila do João, no Complexo da Maré.



Durante a abordagem, os militares encontraram drogas escondidas no câmbio da marcha do veículo. Segundo os policiais, o homem, que não teve a identidade divulgada, contou que havia ido até a Fiocruz para levar amostras de sangue de pessoas que fizeram o teste para confirmar se estão infectados pela covid-19. O motorista ainda confessou que recebeu R$ 200 para levar as drogas para comunidades de Araruama.



O homem foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado.



Em nota, a Prefeitura de Araruama disse que foi surpreendida negativamente com a notícia de que um servidor municipal que atua como motorista estava transportando drogas no carro oficial da Atenção Básica de Saúde. A prefeitura ainda garantiu que procedimentos administrativos para apuração e possível punição já estão sendo executados.