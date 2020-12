Alunos da rede estadual conhecerão o resultado nesta quarta-feira Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 17:26

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) disponibilizará a partir das 8h desta quarta-feira (30) a lista com os nomes dos alunos alocados na primeira fase de pré-matrícula dos colégios estaduais. O resultado poderá ser acompanhado pelo site Matrícula Fácil e também pelo portal oficial da Seeduc.

A confirmação da matrícula acontecerá no período entre 4 e 14 de janeiro de 2021. Para isso, o responsável ou o aluno maior de 18 anos poderá verificar pelo site Matrícula Fácil e também pelo portal oficial da Seeduc quais dia e horário agendados para comparecer à escola.

A Secretaria de Educação reforça que, no ato da matrícula, é necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Identidade ou documento que a substitua; CPF, se possuir - Original (será devolvida no ato); Histórico Escolar ou Declaração da última unidade escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola; Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos, original e cópia; Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso); Comprovante de residência com o mesmo endereço informado no ato da inscrição da matrícula; Atestado médico específico para a prática de atividade física de alto rendimento, no caso de matrícula nas unidades escolares com Ensino Médio Vocacionado ao Esporte.



Segunda fase de matrículas

Para quem se inscreveu na primeira fase de pré-matrícula e não foi alocado em escola alguma, a segunda fase acontecerá nos dias 25 e 26 de janeiro. Já a partir do dia 27 as oportunidades serão para quem não confirmou matrícula ou não se inscreveu.

Entretanto, essa nova etapa será com concorrência, com as vagas disponíveis que sobraram da primeira fase. Desta maneira, o candidato só pode escolher uma escola e a alocação é imediata, por ordem de conclusão da inscrição e de acordo com a disponibilidade de vagas.



Ouvidoria

Os canais da Ouvidoria da Seeduc funcionarão nesta quarta-feira das 8h às 18h para tirar dúvidas sobre alocação e vagas na rede de ensino pelos telefones (21) 2380-9055 e (21) 2380-9160 ou pelo FalaBr (abre.ai/ouvidoriaseeduc).

A Ouvidoria entrará em recesso nesta quinta-feira (31) e retornará o atendimento a partir do dia 4 de janeiro.