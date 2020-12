Jovem é de Maracás, no Sul da Bahia, e foi resgatada pela PM Reprodução

Por Thuany Dossares

Publicado 29/12/2020 21:08 | Atualizado 29/12/2020 21:15

Rio - A jovem de 17 anos, libertada por PMs do Serviço Reservado (P-2) do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), no fim da noite de segunda-feira, estava sendo mantida em cárcere privado e explorada sexualmente, pelo próprio primo, há três meses. Os crimes aconteciam no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, e dois homens foram presos.



Em entrevista ao DIA, o tenente-coronel Alencar, comandante da unidade, contou que a jovem, que era da cidade de Maracás, no Sul da Bahia, foi convidada pelo familiar para se mudar para o Rio, em setembro, pois ele iria lhe dar um emprego no ramo de vendas pela internet.



"Chegando no destino e percebeu que o primo trabalhava dando golpes nos cidadãos via internet, em compras de objetos que não são entregues ao destinatário", explicou o oficial.



Por não trabalhar no emprego oferecido, a jovem começou a ser explorada sexualmente, sendo obrigada a se prostituir para pagar as dívidas que ele estava tendo com a vítima. "Era um valor em torno de R$ 2500, e o valor sempre ia crescendo", explicou Alencar.



A mãe da menina denunciou o caso ao Conselho Tutelar de Maracás e o órgão acionou os assistentes sociais que atuam na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Segundo o tenente-coronel, a jovem respirou aliviada ao perceber a chegada dos policiais no imóvel onde ela estava sendo mantida refém.



"Ela não apresentava marcas físicas de violência no corpo, mas relatou estar aliviada pela ajuda", contou o comandante do 31º BPM.



Os homens que foram presos ajudavam o primo da jovem a mantê-la em cárcere privado e a explorá-la. O familiar dela não foi encontrado no local. O caso está sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca).