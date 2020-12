Família foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, porém o bebê não resistiu Estefan Radovicz / Arquivo

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 07:54 | Atualizado 30/12/2020 08:02

Rio – Um bebê de apenas oito meses morreu após o veículo que ele estava com a família se envolver em um acidente com um ônibus na Ponte Rio-Niterói, nesta terça-feira (29). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta das 14h30 na pista sentido Niterói.



A criança foi socorrida por paramédico da concessionária que administra a via e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) no bairro Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana, mas não resistiu. A mãe, o pai e o avô da menina tiveram ferimentos leves.



A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Centro). O motorista do ônibus prestou depoimento e foi liberado.



A PRF pede para que os motoristas redobrem a atenção durante a saída para as festas de Réveillon.