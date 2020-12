Bondinho do Pão do Açúcar é um dos campeões de visitas turísticas do Rio Imprensa Bondinho Pão de Açucar

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 11:59

Rio - A empresa Bondinho Pão de Açúcar informou que, neste ano, não vai realizar a tradicional festa Réveillon do Morro da Urca. De acordo com a companhia, por conta da pandemia da covid-19, o momento é "delicado" para a realização da festa de virada do ano.

Veja a nota na íntegra

O Bondinho Pão de Açúcar, com muito pesar, informa que o Réveillon do Morro 2021 não será realizado e foi cancelado desde a semana do dia 20 de dezembro. Mesmo com o rígido protocolo de prevenção e combate à Covid-19, a companhia entende que o momento é delicado para realização da icônica festa da virada do ano no parque, uma tradição na cidade, desde a década de 1950. A decisão reforça a atuação responsável da empresa, junto aos seus colaboradores e a todos os cariocas, brasileiros e turistas.