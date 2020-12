Bloqueio a ônibus, vans e micro-ônibus Divulgação Seop/Prefeitura Rio

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 13:36

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), registrou, na manhã desta quarta-feira (30), 84 multas em três pontos de bloqueios montados nas principais vias expressas da cidade para impedir o acesso de vans, ônibus e micro-ônibus intermunicipais. A ação faz parte do pacote de medidas restritivas do decreto municipal 48.322 para combater o avanço da pandemia neste Réveillon.



Do total de infrações, 33 foram por tráfego irregular na calha do BRT. Uma van irregular de São João de Meriti foi autuada e removida por realizar transporte ilegal de passageiros depois de tentar furar o bloqueio da Linha Amarela. Outra foi multada por transitar em mau estado de conservação. Além disso, 49 condutores foram autuados por uso de celular ao volante ou falta de cinto de segurança.



Com equipes da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), vinculada à Seop, do Detro e Polícia Militar, os bloqueios foram iniciados às 4h em três pontos estratégicos:



- Avenida Brasil, altura do Trevo das Missões (sentido Caju);



- Linha Amarela, próximo ao Shopping Nova América (sentido Barra da Tijuca); e



- Avenida das Américas, saída do Túnel da Grota Funda (em direção ao Recreio dos Bandeirantes).



Esquema - Os três bloqueios funcionarão até quinta (31) em horários intercalados. A atuação das equipes nestes pontos será revezada com o patrulhamento itinerante de outras áreas da cidade, oferecendo maior alcance de fiscalização. As barreiras nas vias expressas são um reforço aos 54 bloqueios que serão montados diretamente na orla a partir das 20h de amanhã (dia 31).



Em relação aos bloqueios externos previstos no artigo 3º do Decreto 48322 foi solicitado à Polícia Rodoviária Federal que inclua, em suas abordagens regulares, os transportes fretados, ônibus e vans com destino à orla marítima do município. O objetivo das barreiras é orientar motoristas e passageiros a retornarem para seus pontos de origem.