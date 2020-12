Prefeitura do Rio realiza ações de ordenamento na Zona Norte do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 15:54

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio de ação integrada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), retirou 19 estruturas comerciais irregulares, entre trailers e construções em alvenaria, e desfez 31 ligações clandestinas de água e de energia elétrica, na Penha Circular, na Zona Norte. A operação ocorreu nesta terça-feira (29) sob o Viaduto Lobo Júnior, reunindo diversos órgãos municipais e estaduais.

A força-tarefa fiscalizou, ao todo, 23 ambulantes; removeu 11 veículos por estacionamento irregular; abordou 10 pessoas em situação de rua, encaminhando uma delas para tratamento de dependência química em comunidade terapêutica; e recolheu cerca de três toneladas de resíduos sólidos, fora os entulhos das demolições.

Com planejamento da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, a ação conjunta contou com efetivos da Guarda Municipal e das coordenadorias de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) e Especial de Transporte Complementar (CETC), órgãos da própria pasta; das coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), ligadas à Secretaria Municipal de Fazenda; do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio); da subsecretaria de Conservação; da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; da Comlurb; da Cedae; da Light; e da Polícia Militar.