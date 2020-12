Por O Dia

Publicado 30/12/2020 17:19

Rio - A Prefeitura de Niterói proibiu o estacionamento em toda a orla de Icaraí a partir das 22h desta quinta-feira (31). Durante a virada do ano, agentes da NitTrans estarão em todas as esquinas da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e em pontos estratégicos da cidade para garantir a ordem no trânsito.A proibição de estacionamento em toda a extensão da Praia de Icaraí e da Praia das Flechas, compreendendo o trecho entre a Estrada da Fróes e a Rua Dr. Paulo Alves irá até as 10h do dia 1º de janeiro. A faixa de rolamento da direita da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres sentido São Francisco será interditada ao trânsito para a limpeza pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), das 5h30 às 10h do dia primeiro de 2021.Na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, quatro agentes estarão posicionados nas esquinas com as ruas Miguel de Frias, Lopes Trovão, Mariz e Barro e na Av. Ary Parreiras. Em São Francisco, quatro agentes serão alocados na Av. Quintino Bocaiúva, esquinas com a Av. Presidente Roosevelt e com a Av. Rui Barbosa. Na Av. Almirante Tamandaré e na Rua Gavião Peixoto mais 16 agentes estarão distribuídos garantindo a fluidez do trânsito na virada do ano.Além da disposição dos agentes em pontos estratégicos, haverá reforço na orientação e fiscalização de trânsito nas orlas das Praias de Piratininga, Camboinhas, Itaipu, Itacoatiara, São Francisco e Charitas.A prefeitura criou um ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte público coletivo na Avenida João Brasil, em frente ao nº 1.789, e outro ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte público coletivo na Rua Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, entre os números 555 e 581, na Engenhoca.