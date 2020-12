Paulo José Arronenzi, assassino de juíza Divulgação

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou nesta quarta-feira Paulo José Arronenzi por homicídio quintuplamente qualificado. O MPRJ pede que o engenheiro seja condenado a pagar uma indenização pelos danos materiais e morais causados à família da vítima. Ele é o responsável pela morte da ex-esposa, a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi , na frente das três filhas, uma de 10 anos e duas gêmeas de sete anos, na véspera de Natal. O caso aconteceu na rua do condomínio da vítima, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O homicídio foi quintuplamente qualificado por: feminicídio; ter sido praticado na frente das crianças; sem defesa da vítima; por meio cruel e também por motivo financeiro.

A denúncia do MPRJ aponta que o engenheiro cometeu o crime de feminícidio, cometido contra a Viviane por ser do sexo feminino. A causa do crime foi o inconformismo por parte de Paulo com o fim do relacionamento, especialmente pelas consequências nas finanças do engenheiro. O Ministério Público ainda afirma que o crime foi qualificado por ter dificultado a defesa da vítima, que foi esfaqueada enquanto saia do carro após levar as filhas para passar a noite de Natal com Paulo

O meio cruel usado no assassinato da juíza também qualificou o crime, já que as múltiplas facadas foram desferidas no corpo e no rosto da vítima. O documento descreve que Paulo, consciente e voluntariamente, esfaqueou a ex-esposa, causando-lhe as lesões que foram a causa da morte dela.