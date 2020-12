Governador em exercício, Claudio Castro sancionou e publicou a lei no Diário Oficial do Executivo Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Rio - O Governo do Estado pagou R$ 22.820.856,04 de bonificação a policiais militares e civis pela produtividade e boas praticas, que estão de acordo com o Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados. A bonificação é referente ao segundo semestre de 2018 e ao primeiro semestre de 2019.

"Esse recurso vem de um esforço coordenado do Governo, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, para otimizar o orçamento da folha de pagamento das polícias, possibilitando o pagamento da premiação, que estava atrasado", ressaltou o governador em exercício, Cláudio Castro.



De acordo com Castro, as bonificações, que variam de R$ 700 a R$ 3.000, estarão nas contas dos agentes premiados até a próxima quarta-feira. Os primeiros colocados do segundo semestre de 2018 por produtividade foram as Áreas Integradas de Segurança (AISPs) 34 (Magé e Guapimirim), 21 (São João de Meriti) e 17 (Ilha do Governador e Cidade Universitária). No primeiro semestre de 2019, foram as AISPs 27 (Paciência, Santa Cruz, Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba), 37 (Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis) e 34 (Magé e Guapimirim).



O Sistema Integrado de Metas e Acompanhamento de Resultados tem o objetivo de melhorar os resultados da ação policial. "Garantir uma recompensa pelo atingimento dos objetivos estabelecidos é uma das boas práticas da gestão e contribui para a motivação do servidor no exercício da sua função", afirmou o secretário de Planejamento e Gestão, José Luís Cardoso Zamith.