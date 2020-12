Por O Dia

Rio - Policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) e militares do 7º BPM (São Gonçalo) apreenderam, na noite desta segunda-feira, um adolescente integrante de uma quadrilha de traficantes que disputa com uma facção rival os pontos de venda de drogas nas comunidades do Complexo da Alma, em São Gonçalo.



Após trabalho de análise e inteligência realizado pelos policiais civis, o rapaz, que aparece em diversas fotografias portando armas em pontos de venda de drogas da localidade em que atua, foi identificado como segurança pessoal de um bandido que gerencia o tráfico de drogas da comunidade Almerinda.



O jovem foi autuado na delegacia e cumprirá medidas socioeducativas.