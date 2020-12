Último dia do ano será de calor e chuva no Rio Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 07:59 | Atualizado 31/12/2020 08:03

Rio - O último dia do ano será de sol e muito calor. No fim da tarde, a aproximação de uma frente fria pode provocar pancadas de chuva, mas para a chegada de 2021 a expectativa é de tempo bom.



Segundo o site Climatempo, a chance de chover na capital e na Região dos Lagos na hora da virada é baixa. A maior possibilidade de alguma pancada de chuva é para a região da Costa Verde, nas cidades de Angra dos Reis e de Paraty.



Por conta da pandemia, a Prefeitura do Rio cancelou a queima de fogos em Copacabana. Além disso, há uma série de restrições a serem seguidas. Festas e shows também estão proibidos. O objetivo é evitar aglomerações.



A temperatura máxima esperada para a capital fluminense é de 37º.