Prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM) Estefan Radovicz/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 08:55 | Atualizado 31/12/2020 10:48

Rio - O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), que tomará posse a partir desta sexta-feira (1), vai passar a virada de ano no Centro de Operações Rio (COR), na Cidade Nova, a partir das 23h desta quinta-feira (31). O gestor acompanhará como a cidade reagirá aos bloqueios montados na orla das praias para evitar as aglomerações, além de todo o fluxo da logística nos diferentes pontos do município.

O Centro de Operações é uma instalação pública inaugurada no mês de dezembro de 2010, pelo próprio Paes, durante sua primeira gestão à frente do Rio. O COR, que tem a função de monitorar e observar o funcionamento da cidade, prevendo condições climáticas, acidentes e possíveis enchentes e deslizamentos, foi criado depois da ocorrência de fortes chuvas no município, que resultou na morte de muitos cidadãos cariocas.

