Homem tentou matar mãe e duas filhas incendiadas Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 09:17

Rio – Policiais da 81ª DP (Itaipu) prenderam, na noite da última terça-feira (29), um homem acusado de tentar matar uma mulher e suas duas filhas, incendiando uma casa e dois carros. Antônio Arimatea da Costa Neto foi localizado no bairro Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



De acordo com investigações, no último dia 23 de dezembro ele ateou fogo em dois carros de uma família que mantinha amizade há mais de 20 anos. No entanto, os agentes também investigam um incêndio cometido por ele no réveillon de 2019, na casa da mesma família. O polícia o identificou através de imagens das câmeras de segurança.



Inicialmente o acusado negou a autoria do crime, mas acabou confessando depois que os agentes encontraram queimaduras pelo seu corpo. Na residência dele os policiais encontraram uma arma de brinquedo, fogos, spray de pimenta, algemas e um facão.



O preso morou na Itália por cerca de 10 anos, mas acabou se aproximando da família de Niterói. De acordo com a polícia, ele desenvolveu “uma verdadeira obsessão pelas mulheres da família, a mãe e suas duas filhas”. Após o término da amizade, passou a enviar mensagens depressivas e em tons de ameaças.



De acordo com a polícia, o homem foi indiciado pelos crimes de incêndio, violência contra a mulher e ameaça.