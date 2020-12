Por O Dia

Publicado 31/12/2020 10:01

Rio – A justiça do Rio determinou, nesta quarta-feira (30), a soltura dos dois jovens presos em flagrante por manter uma adolescente de 17 anos em cárcere privado em um imóvel na Zona Oeste do Rio . A menina morava na Bahia e veio para a capital fluminense com a promessa de trabalhar com vendas pela internet. Um dos suspeitos é primo da vítima.A decisão é assinada pela juíza Ariadne Villela. No documento, a magistrada explica que não há elementos suficientes para comprovar que a menina vivia em cárcere.O Ministério Público estadual recorreu da decisão.Os dois rapazes foram presos na noite da última segunda-feira, quando policiais do Serviço Reservado (P-2) do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) resgataram a adolescente que era mantida em cárcere privado em um apartamento no Itanhangá.Segundo a PM, o primo da vítima, Antônio Marcos, é o principal suspeito do crime. Ele também é suspeito de abusar sexualmente da jovem, além de colocá-la para se prostituir.A menina saiu da Bahia em setembro e veio trabalhar no Rio. Segundo a PM, ela tentou retornar para a cidade natal ao descobrir que o primo aplicava golpes pela internet com venda de produtos que não eram entregues.A mãe denunciou ao Conselho Tutelar da cidade de Maracás que o rapaz que estava cobrando cerca de R$ 2.5 mil pela liberdade da menina. Os policiais localizaram a garota após denúncia do Conselho Tutelar do Rio.