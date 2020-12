Prefeito eleito do Rio Eduardo Paes Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 14:30 | Atualizado 31/12/2020 14:38

Rio – O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), dará posse na tarde desta sexta-feira (1º) ao seu secretariado. O evento está marcado para acontecer às 16h, no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul. Paes anunciou o nome de todos os secretários durante uma reunião em um hotel de Copacabana, no último dia 13 de dezembro.



Por conta da pandemia da Covid-19, apenas 30 profissionais da imprensa vão poder acompanhar o evento. A Prefeitura do Rio promete transmitir a cerimônia de posse ao vivo em suas redes sociais.



Eduardo Paes, que também assume o executivo municipal da capital fluminense nesta sexta-feira, garantiu que quer começar a trabalhar nas primeiras horas do ano. Ele vai passar a virada de ano no Centro de Operações Rio (COR), na Cidade Nova.



O novo chefe do executivo quer acompanhar de perto a reação dos cariocas por conta dos bloqueios montados na orla das praias para evitar as aglomerações, além de todo o fluxo da logística nos diferentes pontos do município.



SAIBA QUEM SERÁ EMPOSSADO



Secretarias:



. Governo e Integridade: Marcelo Calero

. Educação: Renan Ferreirinha

. Fazenda e Planejamento: Pedro Paulo

. Saúde: Daniel Soranz

. Turismo: Cristiano Beraldo

. Proteção e Defesa dos Animais: Vinícius Cordeiro

. Trabalho e Renda: Jorge Felippe Neto

. Cultura: Marcus Vinicius Faustini

. Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação: Chicão Bulhões

. Planejamento Urbano: Washington Fajardo

. Esportes: Guilherme Schleder

. Conservação: Anna Laura Secco

. Assistência Social: Laura Carneiro

. Mulher: Joyce Trindade

. Transportes: Maína Celidonio

. Ação Comunitária: Marli Peçanha

. Infraestrutura: Kátia Souza

. Desenvolvimento Sustentável e Defesa do Meio Ambiente: Eduardo Cavaliere

. Juventude: Salvino Oliveira

. Terceira Idade: Junior da Lucinha

. Ciência e Tecnologia: Willian Carvalho dos Santos - Willian Coelho

. Ordem Pública: Brenno Carnevale Nessimian

. Habitação: Fabio Dalmasso Coutinho

. Procuradoria Geral do Município: Daniel Bucar Cervasio

. Chefe de Gabinete do Prefeito: David Carlos



Subprefeituras:



. Zona Norte: Diego Vaz Ferreira

. Zona Sul: Ana Maria Ribeiro

. Zona Oeste: Edson Luiz Menezes da Silva

. Centro: Leonardo Leal Regis - Pavão

. Jacarepaguá: Talita Galhardo

. Tijuca: Wagner Azevedo Coé

. Ilha Governador/Fundão/Paquetá: Rodrigo Toledo

. Barra da Tijuca: Raphael Silva de Leo Lima



Autarquias:



. Riotur: Daniela Dalila Ibarra Maia de Andrade Maciel

. Comlurb: Flavio Augusto da Silva Lopes

. CET-Rio: Simone Costa Rodrigues da Silva

. RioLuz: Bruno Bierrenbach Bonetti

. IplanRio: Claudio Fonseca

. Fundação Parques e Jardins: Fabiano Carnevale

. Fundação Cidade das Artes: Claudio Impellizieri Versiani

. Rio-Águas: Jessick Isabelle Trairi

. GeoRio: André Américo Senos