31/12/2020

Rio - A Elevatória do Lameirão voltou apresentar problemas no último dia do ano e o abastecimento dos municípios do Rio e de Nilópolis, na Baixada Fluminense, foram afetados. Segundo a Cedae informou, houve falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária Light e a elevatória precisou ser desligada às 9h. Com isso, pode faltar água nessas localidades durante o Réveillon.

Ainda segundo a Cedae, a energia foi restabelecida logo depois e o retorno da operação é feita de forma gradativa. Consequentemente, o abastecimento poderá levar até 48 horas para ser normalizado.



Até lá, a companhia pede que as pessoas economizem água e avisa que residências com cisternas ou caixas d'água não sofrerão com desabastecimento. Já quem foi afetado, pode solicitar um caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.

Vale lembrar que, por 37 dias, bairros do Rio e municípios da Baixada Fluminense sofreram com desabastecimento e fornecimento de água turva por conta de um problema em um motor na Elevatória do Lameirão. O reparo só foi concluído no último dia 21.