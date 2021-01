Por O Dia

31/12/2020

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) atendeu ao pedido dos taxistas e tornou sem efeito nesta quinta-feira o aumento da tarifa no município do Rio. No início da semana, o prefeito interino, Jorge Felippe (DEM), orientou que a SMTR que cancelasse o reajuste previsto na resolução 3343/2020.

Esta semana, em entrevista ao, o presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos do Rio, Hildo Braga, explicou que o reajuste prejudicaria a categoria . "Você hoje tem uma concorrência desleal, que são os aplicativos que praticam um preço muito abaixo do mercado. O taxista é obrigado a trabalhar dando desconto até 40% de para poder concorrer com essas empresas. Se você colocar um reajuste de tarifa, as pessoas que utilizam o táxi vão migrar para os aplicativos. O taxista não quer o reajuste, ele quer permanecer com os valores que estão no mercado para que possa concorrer com os aplicativos", argumentou.