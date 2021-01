Hospitais federais do Rio sofrem com falta de médicos Daniel Castelo Branco

Por Agência Brasil

Publicado 31/12/2020 16:10 | Atualizado 31/12/2020 16:30

Rio - Uma nova medida provisória editada nesta quinta-feira (31) pelo presidente Jair Bolsonaro autorizou a prorrogação de até 1.419 contratos temporários firmados com médicos, enfermeiros e outros trabalhadores da saúde para atuação em hospitais federais do Rio. Segundo nota divulgada pelo governo federal, o objetivo foi viabilizar a transição entre profissionais que estão deixando os cargos e aqueles que em processo de contratação.

"A não prorrogação geraria risco de descontinuidade, especialmente na assistência médica de alta complexidade, incidência de erros médicos e outros problemas assistenciais com impactos irreversíveis e incalculáveis", registra o texto.



A celeuma em torno dos contratos temporários nos hospitais federais do Rio se arrasta há anos e é resultado de uma década sem concursos públicos. Com a elevação do déficit de profissionais, os últimos governos optaram por recorrer à Lei 8.745/1993, que estabelece regras para a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



Através de uma outra medida provisória editada em maio e posteriormente convertida na Lei 14.072/2020, Jair Bolsonaro já havia autorizado a extensão do vínculo de 3.592 profissionais até esta quinta-feira. Com a virada do ano, estes contratos corriam risco de ser encerrados em meio à pandemia de covid-19.



Agora, até 1.419 profissionais de saúde poderão ter contratos renovados novamente, respeitando o prazo máximo de 28 de fevereiro de 2021.