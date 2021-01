Rodrigo Neves: "Niterói foi a primeira do estado a criar, espontaneamente, um conjunto de leis e medidas de transparência, acesso às informações e prevenção à corrupção Reprodução / vídeo Youtube

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 18:07 | Atualizado 31/12/2020 19:30

Rio - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), vetou o artigo do projeto de lei aprovado na Câmara Municipal que aumentaria em 2022 os salários do prefeito e vice. Nas redes sociais, Neves disse que a decisão de vetar o reajuste para prefeito e vice foi de comum acordo com Axel Grael (PDT) e Paulo Bagueira. A Câmara Municipal irá analisar a decisão do prefeito depois do recesso parlamentar.

O projeto previa o reajuste do salário do prefeito de R$ 29,5 mil para R$ 32,4 mil, o equivalente a 10%. O vice-prefeito passaria de R$ 25,6 mil para R$ 28,5 mil, um aumento de 11%. Os secretários municipais passarão de R$ 12,3 mil para R$ 16,5 mil, o equivalente a 34%.