Taxa de ocupação de leitos de UTI é de 90% Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 19:48

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta quinta-feira que a rede municipal possui 923 leitos para covid-19. Do total, 293 são leitos de UTI.



A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS — que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais — no município é de 93%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 83%.



Hospitalizações



Nas unidades da rede municipal, há 516 pacientes internados, sendo 241 em UTI. A rede SUS na capital tem 1.283 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 615 em UTI.



No momento 199 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 84 para leitos de UTI Covid-19.