Neymar negou ter organizado festa em Mangaratiba reprodução instagram

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 20:33 | Atualizado 31/12/2020 21:16

Rio - Após ser notificado pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ), Neymar respondeu nesta quinta-feira (31) e negou estar realizando uma festa de réveillon em um condomínio em Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. À 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis, o jogador do PSG disse que irá passar a virada de ano ao lado de amigos e família Balneário Camboriú, em Santa Catarina, segundo a TV Globo.

As investigações do MP-RJ seguem em andamento e foram iniciadas nesta semana, após denúncias de festa na mansão do jogador e de inúmeras notícias de que Neymar estava organizando evento para 500 pessoas em Mangaratiba, indo de encontro aos decretos vigentes para combate da pandemia de covid-19.



Nas redes sociais e pela assessoria de imprensa, Neymar negou que fará festa ou que fez nesta semana. Entretanto, a agência Fábrica, responsável por produzir o evento, garantia que seriam 150 convidados no réveillon do Neymar e todas as normas sanitárias exigidas pelas autoridades de saúde estavam sendo cumpridas.



Informações divulgadas nos últimos dias também davam conta que o jogador teria comprado um hangar desativado, na Fazenda Bom Jardim, para receber os convidados. E que, na festa, seria proibido entrar com celulares para evitar que fotos ou vídeos do evento vazassem nas redes sociais.



Inclusive, diversos músicos famosos estavam na lista de atrações, como Alexandre Pires, Kevinho, Jeito Moleque, Bruninho e David. O grupo de pagode Vou Pro Sereno chegou a confirmar a participação à emissora CNN através de sua assessoria de imprensa.

Já o prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro (PP), disse que nada podia fazer enquanto não houvesse uma denúncia. E um dos responsáveis pelo condomínio Portobello recebeu notificação para que se pronunciasse em caso de possíveis festas no local.



Após toda a polêmica, o jogador do PSG deixou Mangaratiba e se dirigiu para Balneário Camboriú com a família e os amigos.