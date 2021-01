Homenagem em projeções Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 01:05 | Atualizado 01/01/2021 01:13

O Santuário do Cristo Redentor transmitiu ao vivo, pela internet, uma vigília para receber o ano de 2021. A programação foi exibida no canal do reitor do santuário, padre Omar. O prefeito eleito Eduardo Paes esteve presente na solenidade acompanhado da família.



A vigília começou com uma missa celebrada pelo cardeal Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Em seguida, foi a vez do show de projeções com a contagem regressiva de ano novo. Foram transmitidas também mensagens de união, saúde, solidariedade, arte, fé, ciência e amor. Uma das imagens projetadas vestiu a estátua com uma roupa de médico para homenagear os profissionais de saúde que trabalham no combate à pandemia da Covid-19.

Santuário do Cristo Redentor promove vigília para receber o ano de 2021#ODia pic.twitter.com/FKTlidIESn — Jornal O Dia (@jornalodia) January 1, 2021

O evento- 90 Anos Cristo Redentor: Por um Ano Novo repleto de Paz, Saúde e Desenvolvimento Sustentável - teve ainda a apresentação musical do padre Omar, que também é cantor, de Bianca Cardoso e Marcelo Negrão, e do grupo Maravilhas do Rio. No repertório, foram incluídas músicas icônicas de bairros do Rio e sambas-enredo.

