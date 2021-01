Eduardo Paes monitora a cidade durante a virada DIVULGAÇÃO COR

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 07:33 | Atualizado 01/01/2021 07:44

Rio - O prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) passou a noite da virada no Centro de Operações Rio (COR), ao lado da esposa e dos dois filhos. O vice-prefeito eleito, Nilton Caldeira (PL), o futuro secretário de Ordem Pública,Brenno Carnevale, e o futuro CEO do Centro de Operações,Bruno Ramos, também passaram o Réveillon no local. A cerimônia de posse de Paes acontece nesta sexta-feira, às 10h, em evento no Palácio Pedro Ernesto. Secretários e vereadores eleitos também serão empossados.

O prefeito afirmou que a presença no COR foi "vontade e orgulho", mas também a necessidade de monitorar a movimentação da cidade em um Ano Novo atípico. "Estar aqui, certamente, tem a vontade e o orgulho de ser prefeito de novo, mas tem a necessidade também. O prefeito tem de dar o exemplo, tem de estar presente e acompanhar. Aqui é o Centro de Comando da prefeitura, onde conseguimos ver a cidade toda, acompanhamos todos os serviços, não só municipais, mas também das concessionárias, serviços do estado também. Um espaço que inaugurei há exatos dez anos", comentou Paes.

"Nesse início de 2021 tudo caminhou bem. A virada foi tranquila. Tivemos algumas pancadas de chuva na cidade mais na parte da tarde, início da noite. Não registramos nenhuma aglomeração mais grave e as coisas estão caminhando bem. As pessoas respeitaram o distanciamento social, respeitaram o momento que a gente vive", completou.