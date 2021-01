Eduardo Paes (de azul), esposa e filhos acompanham missa de Ano Novo no Cristo Redentor. Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 09:32 | Atualizado 01/01/2021 09:36

Rio - Do Corcovado ao Centro de Operações, de Copacabana à Cinelândia. Entre um compromisso e outro, três horas de sono sustentaram Eduardo Paes (DEM) nos primeiros momentos como prefeito do Rio em 2021. No início da manhã desta sexta-feira (1º), Paes foi acompanhar a retirada do lixo pela Comlurb em Copacabana, e deve partir de lá para a Câmara Municipal, onde será empossado oficialmente às 10h.

Na noite de quinta-feira, Paes participou da missa de fim de ano no Cristo Redentor. De lá, foi acompanhar a virada do ano no Centro de Operações Rio, ao lado da esposa, dos dois filhos e do do vice-prefeito, Nilton Caldeira (PL).

Publicidade

fotogaleria

"Não falei com ninguém agora de manhã, depois que saí do Centro de Operações eu dormi um pouco. Mas para minha surpresa, achei que estava bem equilibrada a questão da Praia de Copacabana. Acho que as pessoas buscaram evitar aglomerações. Pelo menos, este é o retrato que eu tenho agora, de manhã", comentou Paes em live nas redes sociais, a primeira como prefeito. "Depois fui para casa, dormi umas três horinhas e estou indo para Copacabana acompanhra o início da limpeza. Imagino uma limpeza mais simples hoje do que foi ao longo dos últimos anos, em razão, obviamente, da menor presença de pessoas", completou.

Publicidade

Além de Paes, o vice-prefeito, Nilton Caldeira (PL) e 51 vereadores serão empossados na cerimônia desta sexta-feira, na Câmara Municipal. Às 10h, no Palácio da Cidade, os 25 secretários escolhidos por Paes assumirão oficialmente seus cargos.