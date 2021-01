Prefeito do Rio Eduardo Paes e o Secretário Municipal de Turismo do Rio Cristiano Beraldo na cerimônia de posse Divulgação/ Prefeitura

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 19:55 | Atualizado 01/01/2021 19:57

Rio - Em uma cerimônia no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio, tomou posse na tarde desta sexta-feira, 01 de janeiro de 2021, o novo secretário de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro, Cristiano Beraldo, que terá como uma das missões consolidar e fortalecer a imagem do Rio como a capital turística do país, e o principal cartão postal do Brasil no mundo.



“Venho com compreensão desse momento histórico da retomada do setor de turismo pós-pandemia. Esse é o momento de união, e do gestor público atender os diversos segmentos do setor produtivo. A determinação do prefeito Eduardo Paes, é pressa e competência para dar resposta e resultado”, enfatizou o secretário Beraldo.



“O turismo é responsável pelo segundo maior PIB no estado do Rio, ficando bem próximo ao setor de Óleo e Gás, porém somos o setor que mais rapidamente tem condições de gerar novos empregos, contribuir para o aumento de renda dos cidadãos, e ainda promover um rápido desenvolvimento econômico do município, pois envolve pelo menos outros 52 setores econômicos, como alimentação, hospedagem, transporte, recreação, e logística dentre outros”, concluiu o secretário.