Por Yuri Eiras

Publicado 02/01/2021 13:32 | Atualizado 02/01/2021 15:05

Rio - A esperança por um 2021 de paz no Rio cai por terra quando, no primeiro minuto da virada de ano, mais uma criança morre vítima de tiros. Alice Pamplona da Silva de Souza, de cinco anos, foi enterrada , no início da tarde deste sábado, sob aplausos e cânticos de louvor. Ela foi atingida no pescoço no primeiro minuto do ano , quando assistia fogos de artifícios no quintal da casa da prima, no Morro do Turano, no Rio Comprido. A mãe da menina passou mal no velório da única filha e precisou ser levada para o hospital e não acompanhou o enterro. A Subsecretaria de Estado de Vitimados esteve no local e ofereceu atendimento psicológico e social para a família.