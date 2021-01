Além dos casos confirmados, há ainda 497 óbitos em investigação e 2.492 foram descartados Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 17:43 | Atualizado 02/01/2021 17:51

Rio - O Rio de Janeiro confirmou 435.604 casos de coronavírus e 25.608 óbitos. Somente neste sábado foram registrados oito mortes e Há ainda 497 óbitos em investigação, sendo outros 2.492 descartados. Entre os casos confirmados, 405.299 pacientes se recuperaram da doença. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES).

Segundo a SES os óbitos registrados neste sábado não aconteceram todos nas últimas 24 horas, eles estão distribuídos entre 06/12/2020 e 02/01/2021, datas que representam as semanas epidemiológicas 50 a 53 da pandemia. A secretaria esclareceu ainda que existe essa defasagem, em alguns casos, devido à necessidade de se aguardar a confirmação da causa da morte, como resultados de exames, por exemplo, para a inclusão do óbito no sistema como confirmado para covid-19. A pasta ressaltou também que as notificações de casos e óbitos podem estar represadas devido aos feriados de Natal e Ano Novo.



A Secretaria de Estado de Saúde informou que desde o dia 04/12, foram realizados 17.379 testes de RT-PCR nas quatro unidades abertas pelo estado. Do início da pandemia até hoje, já foram realizados mais de 313 mil testes.



Os casos confirmados neste sábado (2) estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 165.163

Niterói - 23.088

São Gonçalo - 18.315

Belford Roxo - 14.166

Duque de Caxias - 13.260

Macaé - 12.817

Volta Redonda - 12.715

Teresópolis - 12.342

Campos dos Goytacazes - 11.950

Nova Iguaçu - 9.822

Angra dos Reis - 8.434

Nova Friburgo - 6.972

Barra Mansa - 5.667

Itaboraí - 5.482

Maricá - 5.435

Magé - 5.270

São João de Meriti - 4.983

Cabo Frio - 4.877

Resende - 4.706

Itaperuna - 4.504

Três Rios - 4.279

Petrópolis - 3.972

Rio das Ostras - 3.675

Itaguaí - 3.261

Queimados - 3.193

Rio Bonito - 3.050

Guapimirim - 2.926

Araruama - 2.215

Mesquita - 2.124

Nilópolis - 2.111

São João da Barra - 2.020

Barra do Piraí - 1.983

Casimiro de Abreu - 1.872

Piraí - 1.765

Paraíba do Sul - 1.736

São Pedro da Aldeia - 1.732

Santo Antônio de Pádua - 1.687

Armação dos Búzios - 1.558

Saquarema - 1.530

Tanguá - 1.510

Mangaratiba - 1.508

Iguaba Grande - 1.502

Paracambi - 1.306

Varre-Sai - 1.298

Porciúncula - 1.282

Vassouras - 1.208

Valença - 1.177

Pinheiral - 1.171

Paraty - 1.162

Seropédica - 1.130

Conceição de Macabu - 1.120

Bom Jesus do Itabapoana - 1.109

São José do Vale do Rio Preto - 1.095

Cordeiro - 1.083

Cantagalo - 1.027

Cachoeiras de Macacu - 1.010

Quissamã - 993

Sapucaia - 981

São Francisco de Itabapoana - 913

Miracema - 875

Carapebus - 859

Mendes - 807

Itaocara - 798

Natividade - 781

Miguel Pereira - 744

Porto Real - 737

Carmo - 710

Japeri - 692

Rio Claro - 651

Cardoso Moreira - 624

Engenheiro Paulo de Frontin - 621

Itatiaia - 577

Paty do Alferes - 503

Silva Jardim - 502

Laje do Muriaé - 449

Bom Jardim - 423

Italva - 379

Cambuci - 373

Sumidouro - 363

Arraial do Cabo - 351

São Fidélis - 342

Areal - 327

Quatis - 281

Macuco - 263

Aperibé - 253

São José de Ubá - 207

Santa Maria Madalena - 188

Trajano de Moraes - 183

Comendador Levy Gasparian - 177

São Sebastião do Alto - 176

Duas Barras - 111

Rio das Flores - 35



As 25.608 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 14.906

São Gonçalo - 1.019

Duque de Caxias - 911

Nova Iguaçu - 875

Niterói - 690

São João de Meriti - 581

Campos dos Goytacazes - 529

Belford Roxo - 376

Petrópolis - 330

Volta Redonda - 299

Magé - 288

Itaboraí - 287

Angra dos Reis - 268

Teresópolis - 261

Nilópolis - 260

Macaé - 232

Cabo Frio - 227

Mesquita - 220

Barra Mansa - 209

Nova Friburgo - 207

Maricá - 180

Resende - 172

Itaguaí - 166

Rio das Ostras - 117

Saquarema - 103

Itaperuna - 100

Queimados - 94

Três Rios - 90

Araruama - 89

Guapimirim - 89

Rio Bonito - 87

Barra do Piraí - 86

Seropédica - 85

São Pedro da Aldeia - 76

Tanguá - 54

Mangaratiba - 49

Iguaba Grande - 47

Japeri - 47

Casimiro de Abreu - 46

Paracambi - 46

Cachoeiras de Macacu - 43

Paraty - 41

Sapucaia - 41

Itaocara - 38

São Fidélis - 35

Porciúncula - 34

Valença - 32

Vassouras - 29

Quissamã - 28

Santo Antônio de Pádua - 28

Bom Jesus do Itabapoana - 26

Paraíba do Sul - 26

Porto Real - 26

Miguel Pereira - 25

Rio Claro - 24

Conceição de Macabu - 23

Pinheiral - 23

São Francisco de Itabapoana - 23

Armação dos Búzios - 22

São José do Vale do Rio Preto - 20

Piraí - 16

Itatiaia - 15

Sumidouro - 15

São João da Barra - 13

Italva - 12

Areal - 10

Silva Jardim - 10

Aperibé - 9

Arraial do Cabo - 9

Engenheiro Paulo de Frontin - 9

Natividade - 8

Paty do Alferes - 8

Cambuci - 7

Cantagalo - 6

Carmo - 6

São Sebastião do Alto - 6

Bom Jardim - 5

Carapebus - 5

Cardoso Moreira - 5

Comendador Levy Gasparian - 5

Duas Barras - 5

Miracema - 5

Quatis - 5

Rio das Flores - 5

Santa Maria Madalena - 5

São José de Ubá - 5

Macuco - 3

Mendes - 3

Varre-Sai - 3

Cordeiro - 2

Laje do Muriaé - 2

Trajano de Moraes - 1