Acusado de agredir idosa com golpes de machado se entrega à polícia Divulgação/DEAM

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 18:46 | Atualizado 02/01/2021 20:32

73º DP (Neves), em São Gonçalo. Ele teria fugido do local após cometer o crime, caracterizado como feminicídio, contra a ex-namorada, a idosa Gelsineia Ferreira. O suspeito será encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município, onde o caso está em investigação. O nome dele não foi divulgado. Rio - Um homem suspeito de aplicar golpes de machado e depois jogar a ex-namorada na cisterna se entregou, na tarde deste sábado (2), na(Neves), em. Ele teria fugido do local após cometer o crime, caracterizado como feminicídio, contra a ex-namorada, a idosa. O suspeito será encaminhado para ado município, onde o caso está em investigação. O nome dele não foi divulgado.

A idosa segue internada no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, e seu estado de saúde é considerado estável. Em depoimento, familiares da vítima contaram que ela foi encontrada por uma de suas filhas dentro da cisterna logo depois de ser agredida com golpes de machado.

Publicidade

Ainda de acordo com o relato da filha, por volta de 7h ela entrou no quintal e ouviu um pedido de socorro vindo de dentro da cisterna. A mulher, de 35 anos, entrou em estado de choque ao ver que a mãe estava ensanguentada e sem condições de sair do local.

"A o preso já tinha três ocorrências anteriores, por ameaça e lesão corporal. E será encaminhado para Seap", disse Carla Tavares, delegada titular da Deam de São Gonçalo.