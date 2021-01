Por O Dia

Publicado 04/01/2021 09:27 | Atualizado 04/01/2021 09:53

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, recebeu, nesta segunda-feira, a lista tríplice com os candidatos mais votados para a vaga de procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro . Ele vai definir o nome do novo chefe do Ministério Público até sexta-feira.