Ministério da Saúde negou que vai divulgar calendário de imunização nesta segunda-feira

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 10:33

Rio - O Ministério da Saúde negou que vai anunciar a data de vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira. A informação foi divulgada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM) , após uma reunião com o seu secretariado e o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), no Palácio da Cidade, em Botafogo, na manhã deste domingo.

"Amanhã, o ministro Pazuello vai anunciar as datas do plano. Já ouvi inclusive a especulação de que seria dia 20 de janeiro. Seria uma bela homenagem ao Dia de São Sebastião, nosso padroeiro", afirmou Paes na ocasião.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que trabalha com três margens temporais e a melhor

hipótese seria começando em 20 de janeiro. Entretanto, a pasta destacou que não há data definida até o momento. "Todas as tratativas junto aos laboratórios estão sendo realizadas de forma cautelosa e segura, sempre pensando no melhor para todos os brasileiros", frisou.

Confira a nota na íntegra:

O Ministério da Saúde informa que não será divulgada oficialmente data de vacinação nesta segunda feira, embora esteja-se trabalhando incansavelmente para anunciar a data o mais brevemente possível. Trabalha-se com três margens temporais.



- Melhor hipótese: começando em 20 de janeiro;



- Hipótese intermediária: começando entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro;



- Hipótese mais tardia: começando após 10 de fevereiro.



Todos as tratativas junto aos laboratórios estão sendo realizadas de forma cautelosa e segura, sempre pensando no melhor para todos os brasileiros.

Superintendente não confirmou informação de Paes



Perguntado sobre a divulgação das datas do plano nacional de imunização, o superintendente do Ministério da Saúde no Rio, George da Silva Divério, que também participou do encontro, não quis confirmar a informação dada por Paes.

"O ministério manifestou para o prefeito que deve anunciar as datas a partir de amanhã ou amanhã. Mas não posso garantir porque não tenho essa informação. Mas pela evolução dos acontecimentos, acredito que possa ser (amanhã). Temos que aguardar o dia de amanhã", disse.