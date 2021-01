Ex-lateral do Botafogo presta depoimento sobre atropelamento que causou morte de professor

Ex-jogador do Botafogo admitiu estar dirigindo carro; casal foi atropelado e homem morreu Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 11:43 | Atualizado 04/01/2021 14:33

Rio - O atleta Marcinho, ex-lateral do Botafogo, está na 42° DP (Recreio) para prestar depoimento sobre o acidente que causou a morte do professor Alexandre Silva de Lima, na noite do último dia 30, no Recreio dos Bandeirantes. A esposa da vítima, Maria Cristina José, está internada. Marcinho é apontado como o condutor do veículo que causou o acidente.



Marcinho chegou pontualmente às 11h acompanhado do pai, advogado e assessores. Ele entrou pelos fundos da delegacia. Marcinho estava a um dia de encerrar o contrato com o Botafogo, e o acordo com o clube era de que o vínculo já não seria renovado.



O pai de Marcinho também prestará depoimento porque o veículo, uma Mini Cooper preta, está no nome de uma empresa no qual é sócio. O acidente ocorreu durante a noite, na altura do número 17.000 da Avenida Sernambetiba. O condutor do veículo não prestou socorro.