Prazo das escolas estaduais começa nesta segunda-feira e vai até o dia 14 de janeiro Imagem/Internet

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 15:06 | Atualizado 04/01/2021 15:12

Rio - Pais e alunos maiores de 18 anos da rede estadual de ensino do Rio terão a partir desta segunda-feira (4) até o dia 14 de janeiro para comparecer à unidade escolar e realizar a confirmação da matrícula. Neste ano, para não haver aglomeração, a entrega da documentação do estudante será feita com dia e hora previamente agendados. As informações estão disponíveis no site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br) e, também, no portal oficial da Secretaria de Estado de Educação (http://www.rj.gov.br/secretaria/educacao).



Desde o último dia 30 de dezembro, está disponível nos sites a listagem nominal dos alunos que foram alocados na primeira fase de pré-matrículas.



Documentação



No ato da matrícula, é necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou documento que a substitua; CPF, se possuir - original (será devolvida no ato); histórico escolar ou declaração da última unidade escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola; carteira de identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos, original e cópia; laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso); comprovante de residência com o mesmo endereço informado no ato da inscrição da matrícula; atestado médico específico para a prática de atividade física de alto rendimento, no caso de matrícula nas unidades escolares com Ensino Médio Vocacionado ao Esporte.



Nova oportunidade para quem não foi alocado ou perdeu os prazos



A segunda fase de matrículas já tem data para acontecer. Os dias 25 e 26 de janeiro de 2021 serão dedicados exclusivamente aos alunos que se inscreveram na primeira fase de pré-matrícula, e não foram alocados em nenhuma unidade escolar. A partir do dia 27 de janeiro, as oportunidades serão para aqueles que não confirmaram matrícula e para quem não se inscreveu.



Diferente da fase anterior, essa é uma etapa concorrente, em que as vagas disponíveis são as remanescentes da fase inicial, e o candidato escolhe apenas uma escola. A alocação é feita de forma imediata, por ordem de conclusão da inscrição e de acordo com a disponibilidade de vagas.



Ouvidoria



Os canais da Ouvidoria da Seeduc estão abertos para tirar dúvidas sobre a documentação, alocação e vagas na rede de ensino, pelos telefones (21) 2380-9055 e (21) 2380-9160 ou pelo FalaBr (abre.ai/ouvidoriaseeduc).