Por O Dia

Publicado 04/01/2021 18:22 | Atualizado 04/01/2021 18:34

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) localizaram e apreenderam, nesta segunda-feira, uma adolescente no bairro Marapicu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A jovem infratora foi condenada, junto com seu companheiro, por roubar e matar uma idosa paraplégica dona do imóvel em que vivia, em 2016.

Segundo a especializada, a ação aconteceu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara de Execuções de Medidas SocioEducativas da capital. Na ação, a adolescente ainda tentou fugir da equipe, mas foi capturada.

Publicidade

Após as formalidades relativas ao cumprimento do mandado, a adolescente será apresentada à Justiça.