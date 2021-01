Homem de 24 anos é preso em flagrante acusado de agredir a própria mãe Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 06:48 | Atualizado 05/01/2021 06:49

Cabo Frio – Agentes da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio, na Região dos Lagos, prenderam, nesta segunda-feira (4), um homem de 24 anos acusado de agressões contra a própria mãe.



De acordo com a Polícia Civil, a especializada recebeu denúncia anônima de um flagrante de agressões na Rua Romário Gomes, no bairro Jardim Flamboyant. No local, eles encontraram o suspeito alterado e deram voz de prisão em flagrante.



Segundo investigações da polícia, essa não é a primeira vez que o rapaz agride a própria mãe. As denúncias de agressões físicas ocorrem há mais de um ano.