Publicado 05/01/2021 16:22 | Atualizado 05/01/2021 16:28

Rio - Um acidente envolvendo dois carros e uma moto parou o trânsito na Linha Amarela, sentido Barra da Tijuca nesta terça-feira. O acidente aconteceu por volta das 14h, na altura da Avenida Geremário Dantas, na Freguesia.

ATUALIZAÇÃO | LINHA AMARELA: sentido Barra segue com bloqueios, na altura da Freguesia, por conta de acidente.



CONDIÇÕES DE TRÁFEGO:

- sentido Barra: congestionamento a partir de Água Santa;

- sentido Fundão: retenções no trecho da Freguesia. #viasexpressas pic.twitter.com/GDpr7It3px — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 5, 2021

De acordo com a Lamsa, motoristas enfrentavam retenções no trecho. A concessionária informou que a pista estava liberada por volta das 15h, mas ainda havia engarrafamento. Sentido Barra da Tijuca, o trânsito apresentava congestionamento a partir de Água Santa, e no sentido Fundão, no trecho da Freguesia.