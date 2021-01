Passageiros foram feitos reféns em tentativa de assalto na Avenida Brasil Reprodução / TV Globo

Publicado 06/01/2021 09:10 | Atualizado 06/01/2021 09:31

Rio - Dois homens foram presos, na manhã desta quarta-feira, após tentarem assaltar um ônibus e fazer os passageiros reféns na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, Zona Norte Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes tentaram fugir pela via expressa, um deles foi presos por agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), na altura do Hospital Geral de Bonsucesso. O outro foi preso por policiais do 16º BPM (Olaria).



Ainda de acordo com a corporação, os pertences dos passageiros foram devolvidos e ninguém ficou ferido. Na ação, uma arma foi apreendida.

O Centro de Operações (COR) informou que por conta da tentativa de assalto, a pista lateral tem uma faixa interditada, no sentido Centro, e com retenções a partir de Ramos.