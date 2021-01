Por O Dia

Publicado 06/01/2021 11:00 | Atualizado 06/01/2021 12:19

Guardas municipais prendem homem que furtou cordão de ouro de turista americano em Copacabana Divulgação

Rio - Guardas municipais da Unidade de Ordem Pública (UOP) de Copacabana prenderam, na noite desta terça-feira, um homem de 18 anos, acusado de furtar o cordão de ouro de um turista americano de 61 anos, na Avenida Atlântica, altura da Rua República do Peru, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.Os guardas faziam patrulhamento na região, quando tiveram a atenção voltada para uma aglomeração de pessoas. Ao chegarem no local, encontraram o acusado já imobilizado pela vítima, que tinha pequenas escoriações nas mãos, pernas e nariz.O acusado foi detido e imediatamente conduzido para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), onde o caso foi registrado. Devido aos ferimentos, o turista foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, Zona Sul do Rio, onde recebeu atendimento médico.