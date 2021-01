Chuva pode atingir regiões da cidade ainda nesta quarta-feira Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 15:27 | Atualizado 06/01/2021 15:43

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização às 15h desta quarta-feira devido à previsão de chuva moderada a forte, mas em pontos isolados da cidade, nesta tarde. De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a Baixada Fluminense e se deslocam para a Zona Norte, que é onde a chuva pode começar dentro da próxima hora, com intensidade fraca a moderada.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva e/ou outros fatores.

Publicidade

Vale lembrar que o município do Rio está em estágio de mobilização pela covid-19 desde o dia 2 de dezembro de 2020, por causa do aumento do número de casos na cidade.