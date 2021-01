Equipes apreenderam um fuzil, munições e um caderno com anotações da organização criminosa Divulgação

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (5), uma operação para desarticular a narcomilícia que atua na comunidade de Campinho, Zona Norte do Rio, comandada por Edmilson Gomes Menezes, o "Macaquinho". A ação contou com policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Segundo os agentes, equipes realizavam buscas para localizar e prender o líder da organização criminosa e seus comparsas que dominam as comunidades da Chacrinha, Morro da Barão, Fubá, Jordão e do Campinho. Durante a ação, os criminosos fugiram para uma região de mata. Foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, munições e um caderno com anotações da organização criminosa.



As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo criminoso.