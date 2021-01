Cachorro em estado de abandono no canil municipal de Cabo Frio Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 17:59 | Atualizado 06/01/2021 18:01

Rio - Cães e gatos do canil municipal da cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, foram encontrados, nesta quarta-feira (6), em situação de maus-tratos e estado de abandono. Cerca de 100 animais apresentavam feridas e doenças, além de magreza por falta de alimentação adequada. No local, haviam até carcaças de bichos que estavam sendo comidos por ratos.

Protetora de animais e vereadora mais votada de Cabo Frio em 2020, Carol Midori mobilizou uma equipe para ir até o canil verificar e analisar a situação, após denúncias relatando o que ocorria no estabelecimento. Além dos maus-tratos, a limpeza do canil também não era feita, isso porque os cômodos nos quais ficam os animais estavam sujos, com fezes e sacos de ração jogados no chão.

Publicidade

De acordo com Luciene Lima, atual secretária de Agricultura do município, a pasta fará um levantamento para saber quantos dos bichos morreram devido às más condições de higiene do lugar. O objetivo agora é promover o tratamento correto aos animais que estão doentes para que eles fiquem saudáveis e possam ser castrados e colocados para adoção.

Publicidade