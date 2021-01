Os criminosos foram encaminhados a 119ª DP (Rio Bonito) Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 18:04

Rio - Policiais civis da 119ª DP (Rio Bonito), com apoio de policiais militares da Região Metropolitana, prenderam, nesta quarta-feira, um homem, que não teve a identidade revelada, e apreenderam um adolescente por tentativa de homicídio. De acordo com agentes, a dupla ateou fogo no carro em que a vítima estava, que teve parte do corpo queimado porém, sobreviveu ao ataque.

Ainda segundo a polícia, os criminosos estavam em uma motocicleta e jogaram um artefato com fogo dentro do veículo de um homem. Os envolvidos fugiram, mas a namorada da vítima compareceu a delegacia.

Publicidade

Com base no depoimento, os agentes prenderam a dupla. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e corrupção de menores. O adolescente vai responder por fato análogo aos mesmos crimes.