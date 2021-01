Fuzil é furtado dentro de Vila Militar no Rio Reprodução/Internet

Rio - A Polícia Militar informou, na noite desta quarta-feira, que prendeu um homem suspeito de participar do furto do fuzil na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, na madrugada do último domingo (3) . Segundo a PM, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira conseguiu localizar o homem durante uma abordagem próximo ao Largo do Pedregulho, em Benfica, na Zona Norte.

Um vídeo, recebido pelo DIA, mostra o momento exato em que o fuzil é entregue nas mãos de criminosos em uma espécie de 'delivery de armamento'. As imagens coincidem com as informações iniciais que um soldado, em serviço, teria entregado o armamento para criminosos que estavam num carro modelo Honda HRV. Confira:

Em um áudio, um rapaz explica que o "recruta" (termo usado por militares para se referir a agentes novatos) combinou com os criminosos a entrega da arma, que foi feita durante o rodízio entre os soldados que estavam trabalhando durante a madrugada. "Ele foi ali para a passarela, aí o carro encostou e ele entregou o fuzil. Aí o maluco meteu o pé", explicou o homem, que afirma também estar de serviço.

Por conta disso, os comandantes de todos os quartéis da Vila Militar teriam acionado os militares de serviço à comparecerem em suas respectivas unidades de lotação, ainda segundo áudios que circulam nas redes sociais. O objetivo seria descobrir para quem o armamento foi entregue e para onde ele foi levado.