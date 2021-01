Ex-vereador Fernando William morre por complicações da covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 20:20 | Atualizado 06/01/2021 22:19

Rio - Morreu no fim da tarde desta quarta-feira, o ex-vereador Fernando William, 66 anos, por complicações da covid-19. Ele estava internado desde o dia 12 de dezembro no hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Médico cardiologista, William chegou a apresentar melhora, mas uma infecção hospitalar complicou o quadro. Fernando William deixa mulher e quatro filhos. Por enquanto, não há informação sobre o velório e sepultamento do ex-vereador.

Fernando William nasceu no Morro do Alemão, subúrbio da Leopoldina, na Zona Norte do Rio. Esteve voltado prioritariamente para a saúde, a educação e as questões sociais.

Fernando William foi vereador da cidade do Rio de Janeiro quatro vezes. Foi secretário Secretário Estadual de Governo, Secretário Estadual de Projetos Especiais, Secretário Estado da Criança e do Adolescente e Secretário do Estado de Assistência Social, de 1999 a 2006. Entre 2008 e 2010, foi secretário de Assistência Social do Município.



O último mandato terminou no dia 31 de dezembro de 2020. Presidiu a CPI da Linha Amarela, a CPI das Obras Inacabadas e a CPI da sonegação de ISS por instituições financeiras. De 54 projetos apresentados, 32 se transformaram em lei.

Homenagem

O vereador Tarcísio Motta (PSOL) lamentou a morte do colega de Câmara dos Vereadores. "Fernando foi mais uma vítima da irresponsabilidade sem precedentes na condução desta crise sanitária, e lutou por semanas para superar a Covid-19. A sua família, amigos e companheiros de vida política estendemos as nossas maiores condolências neste momento de dor", escreveu o político.

Hoje a saudade e a memória reafirmam em nós a postura firme de luta contra os oportunistas, negacionistas e cínicos que tomaram de assalto as políticas de saúde em nosso país.

Que haja forças para forjar um novo futuro.

Fernando William, presente! — Tarcísio Motta (@MottaTarcisio) January 6, 2021

Colega de partido de Fernando, Ciro Gomes (PDT) também foi às redes sociais homenagear o político. "Seu exemplo de luta está gravado na história política do Rio de Janeiro", apontou.

Meu abraço a todos os familiares, amigos e admiradores de Fernando William. Seu exemplo de luta está gravado na história política do Rio de Janeiro. https://t.co/bV4tz5yMSi — Ciro Gomes (@cirogomes) January 7, 2021

Eduardo Paes (DEM) lembrou de momentos ao lado de Fernando, que foi seu secretário no primeiro mandato como prefeito. "Faleceu hoje, vítima de Covid-19, o ex-vereador Fernando William que foi secretário de Assistência Social em meu primeiro mandato como prefeito e com quem tive a honra de trabalhar como vereador em 1997 e 1998. Meus sentimentos a seus familiares e amigos", disse.

Faleceu hoje, vítima de Covid-19, o ex-vereador Fernando William que foi secretário de Assistência Social em meu primeiro mandato como prefeito e com quem tive a honra de trabalhar como vereador em 1997 e 1998. Meus sentimentos a seus familiares e amigos. pic.twitter.com/ZmtfJkEWPD — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 6, 2021